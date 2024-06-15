الرياضة المنتخب السعودي للتنس يُعيد كتابة التاريخ في “كأس ديفيز”

البلاد- جدة صنع المنتخب السعودي للتنس، أمس الجمعة، تاريخاً جديداً في بطولة كأس ديفيز، بعدما تأهل لأول مرة منذ عام 1997 إلى المجموعة الثانية العالمية بعد الفوز في المباراة الحاسمة على منتخب سنغافورة 2-0 . وافتتح المنتخب السعودي للتنس مشاركته في بطولة كأس ديفيز العالمية بانتصار على نظيره الفيتنامي بفوزين للا شيء، أعقبه الفوز في المباراة الثانية على نظيره الماليزي، لينفرد بعدها بصدارة المجموعة A في كأس ديفيز. وحقق أخضر التنس فوزه الثالث على التوالي في كأس ديفيز على نظيره الإندونيسي؛ ليعزز صدارته للمجموعة الأولى، حيث تفوق بالمباراة الأولى سعود الحقباني على اللاعب باركي 2-6، 4-6 وحسم شقيقه عمار الفوز بعد تفوّقه على اللاعب تريسموانتارا بنتيجة 2-6, 6-7. وتضم بعثة الأخضر للتنس كلاً من عمّار الحقباني، وشقيقه سعود الحقباني، عمر فهمي، بدر إدريس، والمدرب سيتكيتش. يذكر أن الشقيقين عمار وسعود الحقباني خاضا 8 مباريات فردية في كأس ديفيز 2024؛ حيث فازا بـ 16 مجموعة، وخسرا مجموعة وحيدة فقط.