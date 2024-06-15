“الصحة” تُحذر الحجاج من أخطار التعرض لأشعة الشمس

عرفات : البلاد

حذّرت وزارة الصحة، ضيوف الرحمن من أخطار التعرض لأشعة الشمس، في مشعر عرفات، اليوم السبت، خلال فترة الذروة من الساعة الـ 11 صباحًا إلى الساعة الـ 4 مساءً، مشيرة إلى أن موسم الحج هذا العام 1445هـ يتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة بالمشاعر المقدسة، مما يشكل صعوبة كبيرة يواجهها الحجاج خلال موسم الحج.

وأكدت أن التعرض لأشعة الشمس خلال فترة الذروة لفترات طويلة، يُشكل خطرًا كبيرًا على صحة الحجاج، وأكدت على ضيوف الرحمن اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة للحفاظ على صحتهم وسلامتهم. وشددت الوزارة على الحجاج استخدام المظلات بشكل دائم لتجنب التعرض للشمس بشكل مباشر، وشرب المياه بكميات كافية على مدار اليوم، حتى لو لم يشعروا بالعطش، والالتزام بكل التعليمات والنصائح الصحية، والابتعاد عن الخروج والتعرض لأشعة الشمس أو المشي على الأسطح أو لمسها.