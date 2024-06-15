الأولى

“التجارة”: تصعيد أكثر من 258 مليون سلعة تموينية إلى العاصمة المقدسة

صحيفة البلادaccess_time9 / ذو الحجة / 1445 هـ      15 يونيو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

مكة المكرمة : البلاد

 أشرفت وزارة التجارة على تصعيد أكثر من 258 مليون سلعة تموينية لحجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة من اليوم الأول وحتى يوم أمس الثامن من ذي الحجة 1445هـ.

 كما نفذت الوزارة خلال الفترة نفسها 15,162 زيارة رقابية شملت أكثر من 33 ألف منشأة تجارية ومنفذ بيع في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة والطرق المؤدية إليها.

 وتشرف الوزارة وفقًا لاختصاصاتها على تأمين سلاسل الإمداد التمويني، كما تواصل فرقها الميدانية تغطية الحالة التموينية لضيوف الرحمن والوقوف على منافذ البيع للتحقق من وفرة السلع والمنتجات الضرورية، ومراقبة المنشآت التجارية ومنافذ البيع والمباسط للتحقق من امتثالها بأنظمة حماية المستهلك وضبط المخالفات التجارية.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *