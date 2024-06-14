سبل تواصل تقديم خدمة سندات الهدي والأضاحي لحجاج بيت الله الحرام

جدة : البلاد

تقدم مؤسسة البريد السعودي “سُبل” خدمة شراء سندات الهدي والأضاحي لحجاج بيت الله الحرام، وذلك بالشراكة مع مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي، حيث تأتي هذه الخدمة ضمن سلسلة من الخدمات البريدية واللوجستية التي تقدمها سُبل في مواسم الحج، بهدف التسهيل على ضيوف الرحمن وتحقيق أقصى سبل الراحة لهم ليتفرغوا لأداء مناسكهم في يسر وسهولة.

وتوفر سبل هذه الخدمة في جميع مكاتبها المنتشرة في أنحاء المملكة، بالإضافة إلى المواقع البريدية المخصصة لخدمة ضيوف الرحمن أو عبر السيارات البريدية “SPL GO” في مكة المكرمة والمدينة المدينة والمشاعر المقدسة.

وتأتي مشاركة البريد السعودي “سبل” كمشغل وطني في موسم الحج بتقديم خدمات تكاملية ولوجستية باحترافية وجودة عالية تتناسب مع احتياجات قطاع الحج والعمرة، والالتزام بتحسين تجربة ضيوف الرحمن، عبر تفعيل العديد من الشراكات والتكامل مع القطاع الحكومي والخاص.