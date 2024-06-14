” العيسى وجنة” يخوضان سباق رئاسة الأهلي

يخوض المرشحان خالد العيسى وأحمد جنة سباق التنافس على رئاسة شركة النادي الأهلي غير الربحية، وقد تقدم المرشحان بخططهما وأهدافهما لأعضاء اللجنة العمومية.
وارتكز المرشح خالد العيسى على التحول الثقافي داخل النادي في ثقافة القيادة واتخاذ القرارات وزيادة الوعي التجاري وإعادة بناء قاعدة الإيرادات، والمساهمة في خفض التكاليف والهدر المالي وزيادة القاعدة الجماهيرية للنادي.
فيما ارتكز المرشح أحمد جنة على الشراكة التكاملية والتميز الرياضي والكفاءة الإدارية والحوكمة والاستدامة المالية وتعظيم العوائد المالية من العلامة التجارية وتطوير الأكاديمية وتعزيز المسؤولية المجتمعية، بالإضافة إلى مبادرات يسعى للوصول إليها، وهي زيادة أعضاء الجمعية العمومية وعقد شراكات عالمية ورعايات وإعداد قادة المستقبل والبنية التحتية.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
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