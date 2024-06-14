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“الصحة”: أكثر من 77 ألف حاج استفادوا من الخدمات الصحية خلال الأيام الأولى من موسم الحج

صحيفة البلادaccess_time8 / ذو الحجة / 1445 هـ      14 يونيو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

مكة المكرمة : البلاد

 استمرارًا للجهود التي تبذلها وزارة الصحة لتقديم الرعاية المتكاملة لضيوف الرحمن في موسم حج 1445هـ، استفاد أكثر من 77 ألف حاج من الخدمات الصحية المتنوعة التي تقدمها مراكز الرعاية الصحية، منذ اليوم الأول من شهر ذي القعدة حتى اليوم السادس من شهر ذي الحجة 1445هـ.

 وأوضحت “الصحة” أن الخدمات الصحية المقدمة لضيوف الرحمن تنوعت بين عيادات طبية وتخصصية، وصيدليات، ومراكز غسيل الكلى، وغرف العناية المركزة، ووحدات العزل، كما تم إجراء 16 عملية قلب مفتوح، و 200 قسطرة قلبية، و 584 عملية غسيل كلوي، بالإضافة إلى دخول 1745 من الحجاج إلى المستشفيات والمراكز الطبية لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

 وأكدت التزام المنظومة الصحية في المملكة بتوفير أعلى مستويات الرعاية الصحية لضيوف الرحمن، من خلال كوادرها الطبية والإدارية والمنشآت والمراكز الصحية الموزعة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، لضمان سلامتهم وراحتهم خلال موسم الحج.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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