ولي العهد يعتذر عن المشاركة في قمة الـ G7 لإرتباطه بالإشراف على أعمال الحج

جدة : واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – برقية شكر لدولة رئيسة مجلس وزراء الجمهورية الإيطالية السيدة جورجيا ميلوني على الدعوة الكريمة التي تلقاها سموه من دولتها للمشاركة في جلسة التواصل لقمة مجموعة السبع (G7) التي ستعقد في جمهورية إيطاليا بتاريخ 14 يونيو 2024م الموافق 8 ذو الحجة 1445ه‍.

وتضمنت الرسالة اعتذار سموه الكريم – حفظه الله – عن عدم تمكنه من المشاركة؛ لوجود ارتباطات تحول دون ذلك تتعلق بالإشراف على أعمال موسم الحج، وأكد سموه عمق العلاقات بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإيطالية الصديقة، وتمنى سموه النجاح لأعمال هذه القمة.