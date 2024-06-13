منصات توعوية متنقِّلة لخدمة ضيوف الرحمن

البلاد ــ مكة المكرمة

خصّصت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حج هذا العام 1445هـ، منصّات توعوية متنقِّلة تتضمن عدة خدمات في مناطق مختلفة من المملكة.

وتتضمن الحافلة التوعوية في مكة المكرمة على شاشة عرض تعرض المحتوى التوعوي للحجاج الزائرين، مع توفير إصدارات الرئاسة العامة ومقر لاستقبال الضيوف.

وفي منفذ الربع الخالي، فعّلت الرئاسة منصّة توعوية تحتوي على شاشة عرض كبيرة، تبثّ من خلالها المقاطع المرئية بحسب نوع الفعالية والشريحة المستهدفة، كما تحتوي على مصلى بكامل التجهيزات، بالإضافة إلى إصدارات الرئاسة العامة ومقر لاستقبال الضيوف.

كما شاركت الرئاسة العامة بالمعرض الرقمي المتنقل قرب جبل عرفة، وهي مقطورة تحتوي على معرض متنقل يتكون من شاشتين خارجية وداخلية ، وشاشات تفاعلية جدارية ونظام صوتي ومصلى متنقل متكامل مع مقر لاستقبال الضيوف.