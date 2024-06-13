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منصات توعوية متنقِّلة لخدمة ضيوف الرحمن

صحيفة البلادaccess_time7 / ذو الحجة / 1445 هـ      13 يونيو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ــ مكة المكرمة

خصّصت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حج هذا العام 1445هـ، منصّات توعوية متنقِّلة تتضمن عدة خدمات في مناطق مختلفة من المملكة.

وتتضمن الحافلة التوعوية في مكة المكرمة على شاشة عرض تعرض المحتوى التوعوي للحجاج الزائرين، مع توفير إصدارات الرئاسة العامة ومقر لاستقبال الضيوف.

وفي منفذ الربع الخالي، فعّلت الرئاسة منصّة توعوية تحتوي على شاشة عرض كبيرة، تبثّ من خلالها المقاطع المرئية بحسب نوع الفعالية والشريحة المستهدفة، كما تحتوي على مصلى بكامل التجهيزات، بالإضافة إلى إصدارات الرئاسة العامة ومقر لاستقبال الضيوف.

كما شاركت الرئاسة العامة بالمعرض الرقمي المتنقل قرب جبل عرفة، وهي مقطورة تحتوي على معرض متنقل يتكون من شاشتين خارجية وداخلية ، وشاشات تفاعلية جدارية ونظام صوتي ومصلى متنقل متكامل مع مقر لاستقبال الضيوف.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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