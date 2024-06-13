مركز الملك سلمان يواصل مساعداته.. وصول الطائرة السعودية الـ 53 لإغاثة الشعب الفلسطيني

البلاد – الرياض

وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية أمس، الطائرة الإغاثية السعودية الـ 53، التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع وزارة الدفاع، تحمل على متنها مواد غذائية وطبية، تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.

وتأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية الإنساني المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر به.

كما ذكرت “واس” أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ، دشن 3 مشاريع صحية في جمهورية السودان، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر، ومعالي وزير الصحة الاتحادي الدكتور هيثم محمد إبراهيم، وعضو مجلس السيادة السوداني الفريق بحري إبراهيم جابر، وفريق من المركز، وذلك في مدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر.

وفي الأردن، قدمت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خدماتها الطبية لـ 2.475 حالة مرضية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 1.620 وصفة طبية.