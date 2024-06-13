زاروا معرض الوحي وأشادوا بجهود المملكة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين للحج يرفعون الشكر للقيادة

مكة المكرمة – واس

رفع ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على تمكينهم من أداء فريضة الحج هذا العام، كما شكروا وزارة الشؤون الإسلامية على توفيرها كل سبل الراحة؛ حتى يؤدوا المناسك بكل يسر وسهولة، سائلين المولى- عز وجل- أن يجزيهم خير الجزاء على جهودهم في خدمة الإسلام والمسلمين.

وتواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، استقبال الحجاج ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، حيث بلغ عدد الواصلين إلى مقر استضافتهم في مكة المكرمة أمس (129) حاجًا وحاجة؛ ليصل إجمالي ما تم استقبالهم حتى الآن 1299 حاجًا وحاجة من 83 دولة من مختلف قارات العالم، وسط منظومة من الخدمات المتكاملة التي تقدمها الوزارة ليؤدوا مناسك الحج بيسر وسهولة.

وتستكمل الوزارة استقبال باقي وفود ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج خلال الأيام القادمة، والبالغ عددهم (3322) حاجًا وحاجة من 88 دولة من مختلف قارات العالم الذين صدر الأمر السامي الكريم باستضافتهم في حج هذا العام.

من جهة ثانية، نظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، زيارة لمعرض الوحي بحي حراء الثقافي بجبل النور بمكة المكرمة، وذلك ضمن البرامج الثقافية التي تقيمها الوزارة لإثراء التجربة الدينية من خلال زيارة المواقع التاريخية والمعارض الثقافية في الحرمين الشريفين.

وفي ختام الزيارة أشاد الضيوف بالمعرض، وما يمثله من بعض الجوانب العظيمة بقصة نزول الوحي على النبي محمد- صلى الله عليه وسلم- مثمنين دور الوزارة في ترتيب وتنظيم مثل هذه الزيارات الإيمانية، منوهين بأن الاهتمام الكبير الذي توليه حكومة المملكة، ليس بغريب عليها؛ فالمملكة تقوم على العناية بالإسلام والمسلمين، سائلين الله- تعالى- أن يحفظ المملكة وقادتها، وأن يجزيهم خير الجزاء على كل ما قدموه ويقدمونه لصالح الأمة الإسلامية.