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دورة تأهيلية لجامعي البيانات لموسم حج 1445هـ

صحيفة البلادaccess_time7 / ذو الحجة / 1445 هـ      13 يونيو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ــ مكة المكرمة

نظَّم معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة في جامعة أم القرى دورة تأهيلية لجامعي بيانات أبحاث المعهد في موسم حج 1445هـ؛ قدمها كل من: وكيلة معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة لشطر الطالبات الدكتورة ألفت مرزا، ورئيس قسم البحوث الإدارية والإنسانية الدكتور ماجد باوزير.

وتهدف الورشة إلى شرح آلية عمل جمع البيانات لدراسات موسم حج ١٤٤٥هـ وإجراءاتها، وتوضيح أخلاقيات وسمات جامعي البيانات، والتعريف بأساليب جمع البيانات ميدانيًّا، ومراحل إجراء الدراسة العلمية، بالإضافة إلى شرح أهم المهارات التأهيلية لجامعي البيانات.

وأكدت وكيلة معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة لشطر الطالبات أهمية تحري الدقة في جمع البيانات للوصول إلى نتائج علمية تسهم بشكل كبير في إبراز جهود المملكة العربية السعودية وخدماتها المقدمة في مختلف المجالات لتلبية احتياجات ضيوف الرحمن، والتي تسعى القطاعات العاملة في الموسم بدورها إلى تحسين تجربة الحجاج والمعتمرين.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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