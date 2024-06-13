اهتمام بضيوف الرحمن

تبذل المملكة جهوداً كبيرة في سبيل توفير كافة سبل الراحة لضيوف الرحمن؛ ليؤدوا مناسكهم بسهولة ويسر، حيث تواصل الجهات العاملة في الحج على تقديم أفضل الخدمات وسط منظومة متكاملة وبتنسيق تام وإستراتيجية أداء رفيعة المستوى على مدار الساعة؛ هدفها توفير الإمكانات للتيسير على الحجاج؛ وفق توجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- التي تولي اهتمامًا وعناية خاصة بحجاج بيت الله، وتحرص المملكة على تطوير الخدمات في المشاعر المقدسة بشكل مستمر؛ ومن أهمها الأعمال الجليلة التي شهدتها والتوسعات العظيمة، التي تترافق معها وإنجاز بنية تحتية كبرى وشبكة كبيرة من المرافق الخدمية المتعددة؛ حيث إن كل هذه الجهود هدفها الرئيس خدمة وراحة الحجاج والمعتمرين والزوار.

ومؤخرًا، دشَّن وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، في المشاعر المقدسة، تجربة التاكسي الجوي ذاتي القيادة، أحد مبادرات منظومة النقل والخدمات اللوجستية، ضمن 32 تقنية حديثة تطبق في حج هذا العام، وذلك في إطار جهود المنظومة؛ لتبني التقنيات الحديثة وتسخيرها لخدمة ضيوف الرحمن، ما يؤكد الاهتمام الكبير بتوفير الخدمات المثالية للحجاج.