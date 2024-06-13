المحليات

اهتمام بضيوف الرحمن

صحيفة البلادaccess_time7 / ذو الحجة / 1445 هـ      13 يونيو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

تبذل المملكة جهوداً كبيرة في سبيل توفير كافة سبل الراحة لضيوف الرحمن؛ ليؤدوا مناسكهم بسهولة ويسر، حيث تواصل الجهات العاملة في الحج على تقديم أفضل الخدمات وسط منظومة متكاملة وبتنسيق تام وإستراتيجية أداء رفيعة المستوى على مدار الساعة؛ هدفها توفير الإمكانات للتيسير على الحجاج؛ وفق توجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- التي تولي اهتمامًا وعناية خاصة بحجاج بيت الله، وتحرص المملكة على تطوير الخدمات في المشاعر المقدسة بشكل مستمر؛ ومن أهمها الأعمال الجليلة التي شهدتها والتوسعات العظيمة، التي تترافق معها وإنجاز بنية تحتية كبرى وشبكة كبيرة من المرافق الخدمية المتعددة؛ حيث إن كل هذه الجهود هدفها الرئيس خدمة وراحة الحجاج والمعتمرين والزوار.

ومؤخرًا، دشَّن وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، في المشاعر المقدسة، تجربة التاكسي الجوي ذاتي القيادة، أحد مبادرات منظومة النقل والخدمات اللوجستية، ضمن 32 تقنية حديثة تطبق في حج هذا العام، وذلك في إطار جهود المنظومة؛ لتبني التقنيات الحديثة وتسخيرها لخدمة ضيوف الرحمن، ما يؤكد الاهتمام الكبير بتوفير الخدمات المثالية للحجاج.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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