انطلاق أولى رحلات قطار المشاعر المقدسة لموسم الحج

مكة المكرمة : البلاد

انطلق فجر اليوم قطار المشاعر المقدسة في أولى رحلاته لموسم الحج لعام 1445هـ لخدمة ضيوف الرحمن في تنقلاتهم بين المشاعر المقدسة في منى وعرفات ومزدلفة عبر محطاته الـ 9 المنتشرة بها.

وكانت الخطوط الحديدية السعودية “سار” قد أعلنت الاثنين الماضي، عن انتهاء مرحلة التشغيل التجريبي التي استمرت لمدة تجاوزت 90 يوماً، تم خلالها التأكد من جاهزية القطارات البالغ عددها 17 قطاراً، والتي شهدت خلال الأشهر الماضية إجراء عمليات الصيانة الثقيلة، كما قامت بتطوير كافة الأنظمة المستخدمة في القطارات والمحطات وأنظمة الإشارات والاتصالات، وأنظمة مركز التشغيل والتحكم.

كما أعلنت “سار” عن تعاقدها مع أكثر من 7,500 موظف موسمي يجيدون التحدث بعدة لغات مختلفة لخدمة ضيوف الرحمن والتي يأتي منها (الإنجليزية – التركية – الإندونيسية – النيجيرية وغيرها).

يذكر أن قطار المشاعر المقدسة دخل الخدمة عام 2010م، ثم انتقل تشغيله إلى “سار” إثر قرار مجلس الوزراء رقم 538 عام 2019م، القاضي بإسناد عملية تقديم الخدمة والصيانة والتشغيل لقطار المشاعر المقدسة إلى الخطوط الحديدية السعودية (سار).