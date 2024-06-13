المملكة تعزز الأفضليات التجارية

إسطنبول- واس

أكَّدت المملكة على التزامها بالحوار المشترك الفعّال والمساهمة مع الدول الأعضاء لتعزيز التعاون التجاري فيما بينها، والمنصوص عليها في إعلانات وقرارات مؤتمرات القمة الإسلامية، ومجلس وزراء الخارجية، والدورات الوزارية للكومسيك؛ سعيًا منها لتحقيق ما يصبو إليه من أهداف لتحقيق هدف التجارة البينية لمنظمة التعاون الإسلامي بنسبة 25 %.

جاء ذلك خلال مشاركة وفد المملكة برئاسة وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية للاتفاقيات والمنظمات الدولية فريد بن سعيد العسلي، نيابةً عن معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في الدورة الثالثة للاجتماع الوزاري للجنة المفاوضات التجارية لنظام الأفضليات التجارية في إطار منظمة التعاون الإسلامي، المُقام في مدينة إسطنبول التركية.

وأشادت المملكة بالعمل الجاد الذي قام به مكتب تنسيق “الكومسيك”، والمركز الإسلامي لتنمية التجارة باعتبارهما الأمناء المشاركين للجنة التفاوض التجار. يذكر أن هيئة التجارة الخارجية تعمل على تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، وتعزيز تواجدها الدولي ومشاركتها الفعّالة في عددٍ من المنظمات الدولية؛ لضمان تحقيق الأهداف المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة.