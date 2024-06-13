الرياضة الطائف تحتضن مهرجان جادة الإبل

البلاد- جدة زفّ رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين، البُشرى لِمُلاّك الإبل في المملكة العربية السعودية، بإطلاق مهرجان جادة الإبل في محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرّمة ما بين شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين من العام الجاري 2024. وقال رئيس مجلس إدارة نادي الإبل: “إنّه إقامة جادة الإبل من بعد عروس الشمال حائل ستكون في عروس المصائف الطائف”، داعياً عشاق وملّاك الإبل أن يكونوا على استعداد بنفس الفئات والشروط التي كانت في الجادات السابقة. وبين أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن التفاصيل كافةً، وما إذا كانت هناك أي إضافة واستحداث على الفئات وشروطها. وأكد ابن حثلين، أن القطاع يشهد نقلة نوعية بفضل دعم القيادة الرشيدة، ممثلة بدعم من سمو ولي العهد المشرف العام على نادي الإبل، وحرصه الكبير على الحفاظ على موروث المملكة الأصيل. وأشار إلى أن “مهرجانات المناطق” تهدف إلى إحداث حراك اقتصادي، وتنشيط حركة البيع والشراء، ورفع قيمة الإبل السوقية. يذكر أن سلسلة مهرجانات جادة الإبل للعام 2024 بدأت من حائل فبراير الماضي، وذلك ضمن خطط النادي للوصول إلى شريحة مجتمعية جديدة، حيث تُسهِم في ترسيخ الموروث السعودي العريق، وجذب عشاقه من أماكن عديدة، كما تلبي احتياجات أسر السعوديين والمقيمين.