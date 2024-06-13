الرياضة “الرياض” تشهد مشاركة أبطال مصر في دوري رابطة المقاتلين المحترفين

الرياض – محمد الجليحي

‎أكد أبطال “مصر” المشاركون في نزالات السلسلة الثانية لدوري رابطة المقاتلين المحترفين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا, التي ستقام يوم 12 يوليو الحالي في الصالات الخضراء في العاصمة الرياض، عزمهم على خوض التحدي والمنافسة على ألقاب البطولة، التي تبلغ قيمة جائزتها المالية الكبرى “100” ألف دولار. ‎ويشارك في البطولة لاعبان من مصر هما “عمر الدفراوي” و”إيمان بركة”، وقد شاركا في مؤتمر صحفي عبر تقنية الفيديو للحديث عن البطولة واستعداهما للمشاركة فيها، وعن منافسيهم والطموح الذي يحملانه للظفر باللقب.

‎ وأشار المقاتل “عمر” المقيم في جزيرة بالي بأندونيسيا أنّه سيشارك في النسخة الثانية من بطولة دوري المقاتلين المحترفين؛ حيث ينص نظام البطولة على تواجد ثمانية لاعبين في كل وزن، يلعبون فيما بينهم بنظام التصفية، معرباً عن سعادته بالمشاركة مع “PFL” ثاني أكبر منظمة في العالم، وهي تكبر وتنمو سريعاً وأنه يطمح لتحقيق نتائج كبيرة. ‎وأضاف “عمر” أنّه يتدرب مع فريق كامل من المدربين المتخصصين في التدريب واللياقة البدنية، وأنّ خصمه الذي سيلتقي معه في البطولة القادمة هو اللبناني “أنطوني زيدان” الذي يتميز بلعبة “المواي تاي” وسيحاول تقديم أفضل أداء داخل القفص، خاصة أنه يلعب في كل مباراة بطريقة مختلفة ولذلك يبقى خصمه دائماً في حيرة من أمره، وهذه إحدى أهم خططه التكتيكية- كما يقول.

‎ وطلب “عمر” دعم الإعلام المصري له ولأبطال اللعبة وتشجيع انتشارها، مشيراً إلى أنّ هناك لاعبين مصريين وعربا متميزين, وهناك لاعبون بحاجة لتطوير قدراتهم وتطويرها، وفي بطولة الرياض الأخيرة شهدت منافسة قوية بين اللاعبين وكذلك سيكون الحال في البطولة القادمة، وهم يستحقون اللعب في أكبر البطولات والمنظمات كـ “PFL” وغيرها فقط يحتاجون للدعم وإتاحة الفرصة لهم.

‎ وختم المقاتل المصري حديثه بأنّه متحمس للبطولة؛ كونه عاش في مدينة جدة 10 أعوام، وأنّ السعودية يعتبرها بلده الثاني وسعيد لأنه عاد إليها وسيلعب على أرضها في البطولة القادمة، مؤكداً أنه خلال الأعوام القادمة ستكون السعودية مركزاً لبطولات الفنون القتالية بكل أنواعها.

‎ بدورها قالت اللاعبة “إيمان بركة” التي تخوض أول مشاركة لها في هذه البطولة: إنها متحمسة لمواجهة اللاعبة السعودية “هتان السيف” الصاعدة بقوة، وأنّ هذا الأمر سيزيد من الحماس والإثارة لتحقيق نتيجة مميزة. ‎وتابعت قائلة:” أتدرب من مرتين لثلاث مرات يومياً، حتى أصل للجاهزية الكاملة. درست خصمي بشكل جيد للتعرف على نقاط ضعفها. ومتفائلة بتقديم الأداء الذي يرضي الجمهور المصري. لا أخشى منافستي، وتركيزي ينصب على المباراة.

وختمت: بالتأكيد على أنّ الارتقاء، فالمستوى يأتي عبر التسلسل في المشاركات والتطور من بطولة لأخرى، وبطولة الشرق الأوسط التي تشرف عليها رابطة المقاتلين المحترفين”PFL” تأتي في الترتيب الثالث على مستوى العالم، ونفتخر بأننا نشارك فيها ونطمح بتحقيق نتائج كبيرة.