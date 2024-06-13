الرياضة

الاتحاد يواجه إشبيلية الإسباني وديًا

صحيفة البلادaccess_time7 / ذو الحجة / 1445 هـ      13 يونيو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

أعلن نادي الاتحاد، مواجهة نظيره إشبيلية الإسباني ضمن برنامجه التحضيري للموسم الجديد على كأس أنطونيو بويرتا وذلك يوم 26 يوليو المقبل.

وسيقيم الاتحاد معسكرًا خارجيًا في إسبانيا في الفترة من 12 وحتى 26 من يوليو المقبل، على أن يقيم آخرَ في البرتغال في الفترة من 27 يوليو وحتى الثالث من أغسطس.

ولن يشارك الاتحاد في بطولة كأس السوبر السعودي المقرر إقامتها في أغسطس المقبل بعد احتلاله المركز الخامس في دوري روشن ووداع كأس الملك في الموسم المنقضي.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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