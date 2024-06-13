الرياضة الاتحاد يواجه إشبيلية الإسباني وديًا

البلاد- جدة أعلن نادي الاتحاد، مواجهة نظيره إشبيلية الإسباني ضمن برنامجه التحضيري للموسم الجديد على كأس أنطونيو بويرتا وذلك يوم 26 يوليو المقبل. وسيقيم الاتحاد معسكرًا خارجيًا في إسبانيا في الفترة من 12 وحتى 26 من يوليو المقبل، على أن يقيم آخرَ في البرتغال في الفترة من 27 يوليو وحتى الثالث من أغسطس. ولن يشارك الاتحاد في بطولة كأس السوبر السعودي المقرر إقامتها في أغسطس المقبل بعد احتلاله المركز الخامس في دوري روشن ووداع كأس الملك في الموسم المنقضي.