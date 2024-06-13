الاتحاد يواجه إشبيلية الإسباني وديًا

الرياضةالاتحاد يواجه إشبيلية الإسباني وديًا صحيفة البلادaccess_time7 / ذو الحجة / 1445 هـ 13 يونيو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- جدة أعلن نادي الاتحاد، مواجهة نظيره إشبيلية الإسباني ضمن برنامجه التحضيري للموسم الجديد على كأس أنطونيو بويرتا وذلك يوم 26 يوليو المقبل. وسيقيم الاتحاد معسكرًا خارجيًا في إسبانيا في الفترة من 12 وحتى 26 من يوليو المقبل، على أن يقيم آخرَ في البرتغال في الفترة من 27 يوليو وحتى الثالث من أغسطس. ولن يشارك الاتحاد في بطولة كأس السوبر السعودي المقرر إقامتها في أغسطس المقبل بعد احتلاله المركز الخامس في دوري روشن ووداع كأس الملك في الموسم المنقضي.