إنشاء مستشفى “تيرتل باي” في وجهة “البحر الأحمر”

تبوك : البلاد

أعلنت “البحر الأحمر الدولية”، عن مشروع إنشاء مستشفى “تيرتل باي”، حيث سيقدم المستشفى رعاية صحية عالمية المستوى لمجتمع المقيمين والعاملين في الموقع الذي تبلغ مساحته 1.5 مليون متر مربع على الواجهة البحرية.

ومن المقرر أن تستقبل وجهة “البحر الأحمر” بما يقارب 300,000 زائر سنوياً عند انتهاء المرحلة الأولى من المنتجعات في العام القادم، إضافة إلى 14,000 موظف مع عوائلهم مقيمين في “تيرتل باي”، حيث سيستفيد جميع المقيمين من سهولة الحصول على الرعاية الصحية والخدمات الطبية ذات الجودة العالية.

وأكدت “البحر الأحمر الدولية” حصولها على موافقة وزارة الصحة على تصاميم مستشفى “تيرتل باي”، حيث يعد أول مشروع مُموَّل من صندوق الاستثمارات العامة يحصل على موافقة وزارة الصحة على تصاميمه المعمارية.

وقال رئيس التطوير في “البحر الأحمر الدولية” نيكولاس كينغ: إن الحصول على هذه الموافقة يعد مناسبة بالغة الأهمية لأعضاء فريقنا الذين عملوا بلا كلل؛ بهدف ضمان توفير رعاية صحية من الطراز الأول في وجهة “البحر الأحمر”، وللتماشي مع رؤيتنا في أن يكون مستشفى “تيرتل باي” مميزاً على جميع الأصعدة، فقد وقع اختيارنا على شركة مقاولات محلية رائدة ولها خبرة واسعة لإنشاء المستشفى”.

وأضاف: “أولويتنا هي صحة وعافية ضيوفنا وموظفينا، ونترقب بشغف التقدم في إنشاء مستشفى “تيرتل باي”، والمقرر افتتاحه في نهاية العام القادم”.

وقد بدأت الأعمال الإنشائية في الموقع في شهر مارس الماضي، حيث تم إرساء عقد تشييد المشروع على أحد الشركات المحلية، والتي فازت أيضاً بعقد في الوجهة الثانية لـ “البحر الأحمر الدولية”، وهي وجهة “أمالا”، فيما تم مؤخراً ترسية عقد المعدات الطبية للمستشفى على أحد الشركات، على أن يوفر المستشفى الرعاية الصحية الأولية والثانوية والتي تشمل قسم طوارئ، وطب الأسرة، والأشعة، والدعم السريري، والرعاية الصحية الخاصة بالنساء، والخدمات الصيدلانية، إضافةً لتوفير غرفة معالجة بالأكسجين عالي الضغط كخدمة إضافية في قسم الطوارئ، حيث سيساعد على تقديم رعاية ذات مستوى عالمي في الموقع في حالات حوادث الغوص أو المغامرات البحرية.

وفي السياق ذاته حصلت المخططات المعمارية للعيادة الطبية في مطار “البحر الأحمر الدولي” على موافقة وزارة الصحة، حيث شارفت أعمال بنائها على الانتهاء، والمتوقع تشغيلها بالكامل بحلول شهر ديسمبر من هذا العام.

يذكر أن وجهة “البحر الأحمر” ستتضمن عند اكتمالها بحلول عام 2030 من 50 منتجعًا توفر ما يصل مجموعه إلى 8,000 غرفة فندقية، إضافةً إلى أكثر من 1,000 وحدة سكنية موزعة على 22 جزيرة وستة مواقع داخلية، إضافة إلى مراسٍ فاخرة، وملاعب للجولف، ومطاعم ومقاهي، ومرافق للترفيه والاستجمام.