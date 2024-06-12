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ولي العهد يعزي ولي عهد الكويت في ضحايا حريق المنقف

صحيفة البلادaccess_time6 / ذو الحجة / 1445 هـ      12 يونيو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولي العهد في دولة الكويت، إثر نبأ اندلاع حريق في منطقة المنقف، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال سمو ولي العهد:” تلقينا نبأ اندلاع حريق في منطقة المنقف، وما نتج عنه من وفيات وإصابات ونعرب لسموكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلين الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب “.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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