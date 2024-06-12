ولي العهد يعزي ولي عهد الكويت في ضحايا حريق المنقف

جدة : واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولي العهد في دولة الكويت، إثر نبأ اندلاع حريق في منطقة المنقف، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال سمو ولي العهد:” تلقينا نبأ اندلاع حريق في منطقة المنقف، وما نتج عنه من وفيات وإصابات ونعرب لسموكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلين الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب “.