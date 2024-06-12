ولي العهد يؤكد حرص المملكة ودعمها لجهود حل الأزمة “الأوكرانية – الروسية”

جدة : واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في جدة اليوم، فخامة الرئيس فلاديمير زيلينسكي، رئيس جمهورية أوكرانيا.

ورحب سمو ولي العهد بفخامة الرئيس الأوكراني في المملكة، فيما أعرب فخامته عن سعادته بزيارة المملكة ولقاء سمو ولي العهد.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث تطورات الأزمة (الأوكرانية – الروسية).

وأكد سمو ولي العهد خلال الاستقبال حرص المملكة ودعمها لكافة المساعي والجهود الدولية الرامية لحل الأزمة، وبحث السبل الكفيلة لتخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها.

وأعرب فخامة الرئيس الأوكراني من جهته عن التقدير للجهود التي تبذلها المملكة في هذا الشأن.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان الوزير المرافق، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوكرانيا الأستاذ محمد الجبرين.

فيما حضر من الجانب الأوكراني، معالي رئيس مكتب فخامة الرئيس الأوكراني السيد أندري يرماك، ومعالي وزير الخارجية السيد دميترو كوليبا، ومعالي وزير الدفاع السيد رستم أوميروف، والسفير لدى المملكة السيد أناتولي بيترينكو وعدد من المسؤولين.