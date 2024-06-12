وفاة أكثر من 35 شخصا في حريق مبنى جنوب الكويت

الكويت : متابعات

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن تسجيل 35 حالة وفاة، إثر حريق وقع بمنطقة المنقف، إضافة إلى 15 مصاباً نقلوا إلى المستشفيات، بينهم 4 وفيات، موضحةً أن الإحصاء الدقيق سيكون بعد استكمال المعاينة الفنية المطلوبة.

وقال مدير الأدلة الجنائية في وزارة الداخلية الكويتية اللواء عيد العويهان – نقلاً عن وكالة الأنباء الكويتية – في تصريح لتلفزيون الكويت: “تلقينا بلاغاً من عمليات وزارة الداخلية في تمام الساعة السادسة من صباح اليوم الأربعاء عن وجود حريق في منطقة المنقف قطعة 4 شارع 23″، مضيفاً: “توجهنا إلى مكان الحادث وسيطرت قوة الإطفاء على الحريق ومن ثم بدأت المعاينة من قبل الإدارة العامة للأدلة الجنائية من قبل فريق طوارئ مشكل لمثل هذه الأزمات”.