الدولية

وفاة أكثر من 35 شخصا في حريق مبنى جنوب الكويت

صحيفة البلادaccess_time6 / ذو الحجة / 1445 هـ      12 يونيو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الكويت : متابعات

 أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن تسجيل 35 حالة وفاة، إثر حريق وقع بمنطقة المنقف، إضافة إلى 15 مصاباً نقلوا إلى المستشفيات، بينهم 4 وفيات، موضحةً أن الإحصاء الدقيق سيكون بعد استكمال المعاينة الفنية المطلوبة.

 وقال مدير الأدلة الجنائية في وزارة الداخلية الكويتية اللواء عيد العويهان – نقلاً عن وكالة الأنباء الكويتية – في تصريح لتلفزيون الكويت: “تلقينا بلاغاً من عمليات وزارة الداخلية في تمام الساعة السادسة من صباح اليوم الأربعاء عن وجود حريق في منطقة المنقف قطعة 4 شارع 23″، مضيفاً: “توجهنا إلى مكان الحادث وسيطرت قوة الإطفاء على الحريق ومن ثم بدأت المعاينة من قبل الإدارة العامة للأدلة الجنائية من قبل فريق طوارئ مشكل لمثل هذه الأزمات”.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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