وزير الخارجية يبحث المستجدات والتعاون مع عدد من الدول

نيجني نوفغورود – واس

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، كلا من معالي وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف، ومعالي وزير خارجية جمهورية بيلاروسيا سيرجي ألينيك، ومعالي وزير خارجية جمهورية فنزويلا البوليفارية إيبان إدواردو خيل بينتو، ومعالي وزير خارجية مملكة تايلند السيد ماريس سانجيامبونسا، وذلك على هامش مشاركة المملكة، كدولة مدعوة للانضمام لمجموعة بريكس، في الاجتماع الوزاري لمجموعة بريكس في مدينة نيجني نوفغورود الروسية.

وجرى خلال اللقاءات استعراض العلاقات الثنائية والتعاون المشترك، وسبل تعزيزه في شتى المجالات، ومناقشة آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

حضر اللقاءات سفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية عبدالرحمن الأحمد، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.