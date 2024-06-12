وزير الإعلام يزور جناح” سدايا”

مكة المكرمة- واس

زار معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، جناح الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، المشارك في ملتقى إعلام الحج المقام في مركز غرفة مكة المكرمة للمعارض والفعاليات، حيث تُشارك الهيئة؛ بوصفها ممكنًا رقميًا عبر جناح يضم عروضًا متنوعة لمنتجاتها الرقمية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.

واطلع معاليه على الخدمات والتطبيقات الرقمية التي سخرتها سدايا لدعم الجهات الحكومية العاملة في خدمة حجاج بيت الله الحرام ابتداءً من وصولهم إلى المملكة، ومرورًا بتأديتهم مناسك الحج حتى مغادرتهم إلى بلدانهم بطمأنينة ويسر- بإذن الله.