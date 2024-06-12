هيئة فنون الطهي تُطلق برنامج “ابدأ”

الرياض : البلاد

أعلنت هيئة فنون الطهي عن إطلاق برنامج “ابدأ”، وهو برنامج تدريبي يُطوّر المهاراتِ المتقدمة في مجالات الطهي والضيافة لدى الطلاب والمهتمين في هذا المجال الحيوي والمتجدّد، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى دعم وتطوير قطاع فنون الطهي.

ويمكن للراغبين في المشاركة ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و23 عاماً، تقديم طلباتهم عبر الرابط الإلكتروني: https://engage.moc.gov.sa/ebda-internship-program ابتداءً من اليوم، وحتى 29 يونيو الجاري.

ويقدم البرنامجُ الذي يبدأ في 20 يوليو المقبل ويمتد لخمسة أسابيع، برنامجَ تدريبٍ علمي يطوّر المهاراتِ الشخصية، والإرشادَ المهني المتخصص عبر مزيجٍ يجمع بين التدريب النظري والعملي، موفّراً للمشاركين فرصة ثمينة للعمل مباشرة مع خبراء في الصناعة ضمن بيئة تعليمية احترافية، ويشتمل على محاضراتٍ افتراضية، وورشِ عملٍ حضورية في خمسِ مدنٍ رئيسية، وهي: الرياض، وجدة، والخبر، والمدينة المنورة، وأبها، على أن يُختتم البرنامج بحفل توزيع شهادات على المشاركينفي احتفالٍ يُبرز إنجازاتهم، ويُشيد بمساهمتهم في رفع مستوى القطاع.

ويُمثّل البرنامجُ خطوةً مهمة نحو تحقيق رؤيةِ هيئة فنون الطهي في تنمية المواهب الشابة في مجالات الطهي والضيافة بالمملكة، وتُركز رؤية البرنامج على أن يكون الرائد في قطاع فنون الطهي عبر تقديم مزيجٍ فريد من تطوير المهارات الشخصية، والخبرة العملية، والإرشاد المهني؛ لتمهيد الطريق أمام المتدربين نحو رحلاتهم المهنية المبتكرة في فنون الطهي، حيث تؤكد رسالته على “إلهام وتمكين الجيل القادم من المحترفين في فنون الطهي، من خلال تقديم تجربة تدريبية محورية تعزز الإبداع وتنمية المهارات التقنية”.

ويهدف برنامج “ابدأ” إلى تعريف الطلاب من سنٍّ مبكرة على فنون الطهي، وتمكينِهم من استكشاف وتنمية مواهب الطهي لديهم، وتعزيز الاحترافية عن طريق تعلّم أهمية الالتزام بالوقت، والاهتمام بالتفاصيل، والتعامل بإيجابية في بيئة المطبخ المهنية، وبناء علاقات استثنائية في هذا المجال، بحيث يوفر فرصة للتواصل والتعرف على المحترفين، إلى جانب تعليم المهارات الأساسية في مجال فنون الطهي بما فيها العمل الجماعي، والتعاون، وإدارة الوقت، وتطوير مهارات إدارة خدمة العملاء والكفاءة، فضلاً عن تعزيز مهارات القيادة والتواصل الفعال، وفتح الأبواب لفرص مهنية مستقبلية في مجال فنون الطهي.