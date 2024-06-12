الرياضة

نتائج قرعة دور الـ 32 لبطولة كأس الملك

صحيفة البلادaccess_time6 / ذو الحجة / 1445 هـ      12 يونيو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

اُجريت اليوم الأربعاء قرعة دور الـ 32 من بطولة كأس الملك لموسم 2024-2025.

وأسفرت قرعة كأس الملك عن وقوع الهلال في مواجهة البكيرية، والنصر أمام الحزم، والأهلي ضد الجندل، والاتحاد أمام العين.
وفيما يلي نتائج قرعة دور الـ 32 من بطولة كأس الملك موسم 2024-2025 كاملةً:

الاتفاق × العدالة

القادسية × العروبة

الأخدود × العربي

الوحدة × الفيصلي

الأهلي × الجندل

أبها × التعاون

الحزم × النصر

الفيحاء × الباطن

الاتحاد × العين

الطائي × الخليج

البكيرية × الهلال

الخلود × الشباب

الجبلين × الفتح

جدة × الرائد

النجمة × ضمك

الصفا × الرياض

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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