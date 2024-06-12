الرياضة نتائج قرعة دور الـ 32 لبطولة كأس الملك

البلاد- جدة اُجريت اليوم الأربعاء قرعة دور الـ 32 من بطولة كأس الملك لموسم 2024-2025. وأسفرت قرعة كأس الملك عن وقوع الهلال في مواجهة البكيرية، والنصر أمام الحزم، والأهلي ضد الجندل، والاتحاد أمام العين.

وفيما يلي نتائج قرعة دور الـ 32 من بطولة كأس الملك موسم 2024-2025 كاملةً: الاتفاق × العدالة القادسية × العروبة الأخدود × العربي الوحدة × الفيصلي الأهلي × الجندل أبها × التعاون الحزم × النصر الفيحاء × الباطن الاتحاد × العين الطائي × الخليج البكيرية × الهلال الخلود × الشباب الجبلين × الفتح جدة × الرائد النجمة × ضمك الصفا × الرياض