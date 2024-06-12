منصات متقدمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.. “سدايا” تستعرض خدماتها الرقمية لضيوف الرحمن

مكة المكرمة- واس

‏‎ ضمن منظومة الخدمات المتطورة لضيوف الرحمن خلال حج هذا العام، تستعرض الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) في جناحها المشارك في” ملتقى إعلام الحج” بمركز غرفة مكة المكرمة للمعارض عددًا من خدماتها وتطبيقاتها الرقمية المرتبطة بالبيانات والذكاء الاصطناعي.

‏‎ وتأتي مشاركة “سدايا” في الملتقى؛ بهدف إبراز دور تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي، والجهود التي تبذلها في حج هذا العام، والتكامل مع القطاعات الحكومية ذات العلاقة بالحج لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تؤكد على بذل أقصى الجهود لخدمة الحجاج، ضمن إطار تحقيق مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن- أحد برامج رؤية المملكة 2030.

‏‎ وأوضحت “واس” أن جناح “سدايا” يضم مجموعة من الخدمات الرقمية المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، التي سخرتها سدايا لدعم الجهات الحكومية العاملة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، ابتداءً من وصولهم إلى المملكة، مرورًا بتأديتهم مناسك الحج حتى مغادرتهم إلى بلدانهم بطمأنينة ويسر- بإذن الله.



منصات خدمية

‏‎ ومن الخدمات التي عرضتها سدايا” منصة “بصير”- إحدى المبادرات التقنية التي أطلقتها سدايا بالشراكة مع وزارة الداخلية، ممثلة في الأمن العام- لتقديم حلول قائمة على خوارزميات وطنية في الذكاء الاصطناعي؛ تسهم في دعم جهود الجهات الحكومية في الحج وإدارة الحشود والمعتمرين، و”منصة سواهر” التي تتيح خدمات التحليل المتقدم الداعمة لمختلف حالات الاستخدام؛ كتنظيم حركة المركبات وإدارة الحشود في المشاعر المقدسة.

‏‎ وبرز في جناح سدايا خدمات تطبيق “توكلنا” الذي يوفر عددًا من الخدمات المميزة لحجاج بيت الله الحرام، حيث يُمكن للحاج استعراض بطاقة الحاج الرقمية (نسك)، وتصاريح الدخول للمشاعر المقدسة للمركبات والأفراد العاملين من خلال بطاقاتي في صفحة معلوماتي بالتعاون مع الأمن العام، وإصدار تصريح “عمرة” خلال موسم الحج عبر بوابة المناسك، بالإضافة إلى خدمات الإسعاف ونداء الاستغاثة، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي.

كما يتيح التطبيق أيضاً استقبال الإشعارات الخاصة بالحج، ومتابعة حالة الطقس في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة بالتعاون مع المركز الوطني للأرصاد، إلى جانب تصفح المصحف الشريف، ومعرفة القبلة، وتحديد مواقيت الصلاة بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

‏‎ ومن الخدمات التي تستعرضها سدايا في هذا الجناح جهود المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان) وإدراج فرصٍ كفالة الحجاج لمن لم يسبق له الحج من قبل، وإطعام الحجاج وتوفير سقيا الماء لهم، والتيسير على المضحّين والحجاج من أداء النسك من خلال استقبال طلبات الأضاحي رقميًا، وتوزيعها إلى مستحقيها عبر برنامج” أضاحي” بالشراكة مع مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي، فضلاً عن إتاحة وقف إحسان عبر استثمار مبلغ الريع الوقفي، وصرف العائد منها على أوجه البر المتنوعّة لأكثر من 1,800 جمعية.