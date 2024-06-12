عرض جديد من الاتحاد لـ “صلاح” بـ 175 مليون يورو

البلاد- جدة
يستعد نادي الاتحاد لتقديم عرض جديد لنادي ليفربول؛ من أجل ضم جناحه المصري الدولي “محمد صلاح” خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وكشف الصحفي التركي الشهير “إكرام كونور”، اليوم الأربعاء، أن نادي الاتحاد يخطط لتقديم عرض جديد لنادي ليفربول بقيمة 175 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات “صلاح”.
ويعول الاتحاد على قيمة هذا العرض الكبير في إقناع ليفربول بالتخلي عن نجمه المصري، لاسيما وأن “صلاح” ينتهي عقده مع “الريدز” بنهاية الموسم المقبل 2024-2025، الأمر الذي يتيح له التوقيع مجانًا لأي نادٍ في يناير المقبل.