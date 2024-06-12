الرياضة

عرض جديد من الاتحاد لـ “صلاح” بـ 175 مليون يورو

صحيفة البلادaccess_time6 / ذو الحجة / 1445 هـ      12 يونيو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

يستعد نادي الاتحاد لتقديم عرض جديد لنادي ليفربول؛ من أجل ضم جناحه المصري الدولي “محمد صلاح” خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكشف الصحفي التركي الشهير “إكرام كونور”، اليوم الأربعاء، أن نادي الاتحاد يخطط لتقديم عرض جديد لنادي ليفربول بقيمة 175 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات “صلاح”.

ويعول الاتحاد على قيمة هذا العرض الكبير في إقناع ليفربول بالتخلي عن نجمه المصري، لاسيما وأن “صلاح” ينتهي عقده مع “الريدز” بنهاية الموسم المقبل 2024-2025، الأمر الذي يتيح له التوقيع مجانًا لأي نادٍ في يناير المقبل.

 

 

وكان الاتحاد سعى بكل قوة الصيف الماضي؛ من أجل ضم “صلاح” حيث قدم عدة عروض وصلت إلى ما يزيد على 200 مليون جنيه إسترليني، لكن إدارة ليفربول تمسكت باللاعب.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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