جاهزية عالية

تواصل المملكة استقبال وفود حجاج بيت الله الحرام، وقد هيأت لهم أفضل الخدمات؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة، واطمئنانها الدائم- حفظها الله- على اكتمال الاستعدادات والترتيبات لموسم الحج، وما سخرته أجهزة الدولة بمختلف قطاعاتها من جهود وإمكانات ومشروعات، وتأكيدها- أيدها الله – اعتزاز المملكة قيادةً وشعباً بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

وتتويجًا لهذه الاستعدادات عالية المستوى، وإيذانًا بالجاهزية العالية، جاءت الجولة التفقدية التي قام بها سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، لعدد من المشاريع التطويرية في المشاعر المقدسة، وتوفير أقصى درجات الأمن والرعاية والسلامة؛ ليؤدوا مناسكهم في أجواء مفعمة بالطمأنينة واليسر، وهو الهدف الأسمى الذي تسهر عليه المملكة، ولاتسمح مطلقًا بأي مساس بأمن الحجاج أو محاولة تعكير صفو الحج، والخروج عن مقاصده العظيمة.

وككل عام، كثيرة هي المشروعات والخدمات المطورة الجديدة يشهدها موسم حج هذا العام، التي تفقدها ودشنها سمو الأمير عبد العزيز بن سعود، ومتابعته- وفقه الله- سير العمل في مركز القيادة والتحكم للدفاع المدني بمشعر منى، والاطمئنان التام على التكامل الدقيق للمنظومة، وتوظيف أحدث التقنيات في كافة الخدمات، والأمن الوارف للحشود والرعاية المباشرة للحاج على مدار الساعة.