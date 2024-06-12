ثمنوا الخدمات الجليلة للحجاج.. ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحجّ من سوريا يشكرون قيادة المملكة

مكة المكرمة- واس

عبّر ضيوف خادم الحرمين الشريفين من سوريا عن شكرهم وتقديرهم لقيادة المملكة؛ على ما تقدمه من خدمات جليلة لحجاج بيت الله الحرام، والتسهيلات التي تم وضعها لتيسير رحلة الحجاج، وجعلها رحلة آمنة مطمئنة، مقدمين شكرهم لوزارة الشؤون الإسلامية على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، داعين المولى- عز وجل- أن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها من كل سوء ومكروه، وأن يجزيهم خير الجزاء عن خدمتهم للإسلام والمسلمين.



واستقبلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أمس، ضيوف خادم الحرمين الشريفين من الجمهورية العربية السورية، وسط منظومة من الخدمات المتكاملة التي تقدمها الوزارة عبر عدد من اللجان، التي عملت على تجهيز وإعداد جميع الإمكانات وتجنيد الطاقات البشرية؛ لتوفير أفضل الخدمات لهم منذ لحظة وصولهم مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، حتى وصولهم إلى مقر استضافتهم بمكة المكرمة، انطلاقًا من توجيهات القيادة الحكيمة؛ لتقديم أرقى الخدمات لهم ليؤدوا مناسكهم وعباداتهم في أجواء إيمانية.

ويستضيف برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحج والعمرة والزيارة 3322 حاجاً وحاجة من 88 دولة من مختلف دول العالم، الذين بدأوا في الوصول إلى مقار الاستضافة بمكة منذ اليوم الأول من شهر ذي الحجة.