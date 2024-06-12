تابع سير العمل في مركز قيادة الدفاع المدني.. الأمير عبدالعزيز بن سعود يتفقد مشاريع التطوير في المشاعر المقدسة

منى – واس

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، عدداً من المشاريع التطويرية في المشاعر المقدسة.

واطلع الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال جولة قام بها على عددٍ من المشروعات التطويرية الجديدة، التي تم تنفيذها خلال هذا العام لخدمة حجاج بيت الله الحرام؛ ومن بينها المخيمات المطورة بمشعر عرفة، وساحات نزول الحجاج الجديدة بمزدلفة، بالإضافة إلى طريق المشاة الجديد (المشعر الحرام) الذي يضم مسارات لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، واستخدم في إنشائه مواد صديقة للبيئة تدعم الاستدامة، وتسهم في تخفيف درجات حرارة مسارات المشاة.

كما دشن سموه خلال الجولة مشروع كدانة الوادي بمشعر منى، الذي صمم ونفذ وفق الهوية المعمارية للمشاعر المقدسة، ويضم أبراجاً متكاملة الخدمات؛ بهدف إثراء تجربة الحجاج وتحسين وتجويد الخدمات المقدمة لهم.

رافق سموه، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج المركزية، ومعالي وزير الحج والعمرة توفيق بن فوزان الربيعة، ومعالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ومعالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، ومعالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، ومعالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ومعالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ومعالي مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومعالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، ومعالي مستشار رئيس أمن الدولة الأستاذ أحمد الثقفي، ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، ومعالي وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا، ومعالي مدير عام المباحث العامة الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز العيسى، ومعالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، ومدير الدفاع المدني المكلف اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، ووكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج عائض الغوينم، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، والرئيس التنفيذي لشركة كدانة للتنمية والتطوير المهندس محمد بن ناصر المجماج.

خطة الدفاع المدني

وخلال جولته التفقدية ، تابع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، اليوم، سير العمل في مركز القيادة والتحكم التابع للدفاع المدني بمشعر منى.

واستمع سموه لشرح موجز عن خطة المديرية العامة للدفاع المدني لمهمة حج هذا العام قدمه مدير عام الدفاع المدني المكلف اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، حيث استعرض ما تضمنته الخطة من توظيف للتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، ومنها المنصة الذكية التي تستخدم كاميرات مراقبة لاكتشاف الدخان والحريق والحالات الطارئة والتنبؤ بالمخاطر؛ مما يرفع سرعة الاستجابة لفرق الدفاع المدني والتدخل الفوري وتقديم المساعدة اللازمة.

واطلع سموه على الخدمة التقنية لتراخيص شركات إسكان الحجاج، التي تسهل على مفتشي السلامة بالمديرية العامة التحقق من تراخيص الشركات عبر قراءة الـ QR Code المثبت على مداخل المخيمات بواسطة الكاميرات المثبتة في الدوريات الذكية وعرض بيانات التراخيص على الجهاز المحمول بالدورية.

كما اطلع الأمير عبدالعزيز بن سعود على تقنية التوأمة الرقمية التي تعتمد على التكامل مع البوابة الجيومكانية للدفاع المدني بالحج من خلال بناء خريطة تفاعلية للمشاعر المقدسة لتوزيع القوى البشرية وتحديد النطاق الإشرافي لكل وحدة ميدانية، وتشمل نظام التدريب وتحديد الأماكن الخطرة والعمل على تلافي المخاطر.