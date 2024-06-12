الرياضة الهلال يفتقد البليهي في السوبر السعودي

البلاد- جدة قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم إيقاف علي البليهي، مدافع فريق الهلال مباراتين وتغريمه 20 ألف ريال. وجاء في قرار لجنة الانضباط بعد ثبوت المخالفة ضد علي البليهي في مباراة الهلال و النصر بنهائي كأس الملك، مما استوجب اخراج البطاقة الحمراء المباشرة له من قبل حكم المواجهة. وسيغيب البليهي عن مباراة الهلال ضد الأهلي بنصف نهائي كأس السوبر في أغسطس المقبل، على أن يفقده الفريق في المباراة النهائية حال الوصول إليها. ويتنافس على لقب السوبر السعودي كل من الهلال والنصر والأهلي والتعاون.