الرياضة

الهلال يفتقد البليهي في السوبر السعودي

صحيفة البلادaccess_time6 / ذو الحجة / 1445 هـ      12 يونيو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم إيقاف علي البليهي، مدافع فريق الهلال مباراتين وتغريمه 20 ألف ريال.

وجاء في قرار لجنة الانضباط بعد ثبوت المخالفة ضد علي البليهي في مباراة الهلال و النصر بنهائي كأس الملك، مما استوجب اخراج البطاقة الحمراء المباشرة له من قبل حكم المواجهة.

وسيغيب البليهي عن مباراة الهلال ضد الأهلي بنصف نهائي كأس السوبر في أغسطس المقبل، على أن يفقده الفريق في المباراة النهائية حال الوصول إليها.

ويتنافس على لقب السوبر السعودي كل من الهلال والنصر والأهلي والتعاون.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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