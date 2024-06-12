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الملك وولي العهد يعزيان أمير الكويت بضحايا حريق المنقف

صحيفة البلادaccess_time6 / ذو الحجة / 1445 هـ      12 يونيو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، إثر نبأ اندلاع حريق في منطقة المنقف، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال الملك المفدى :” علمنا بنبأ اندلاع حريق في منطقة المنقف، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسر المتوفين ولشعب دولة الكويت الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمّد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب دولة الكويت من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب “.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، إثر نبأ اندلاع حريق في منطقة المنقف، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال سمو ولي العهد:” تلقيت نبأ اندلاع حريق في منطقة المنقف، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لسموكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب “.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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