الزكاة والضريبة والجمارك تحث الأفراد على إخراج زكاتهم عبر تطبيق “زكاتي”

الرياض : البلاد

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الأفراد إلى إخراج الزكاة “اختياريًا” عبر تطبيق “زكاتي” للهواتف الذكية، أو من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالخدمة (zakaty.gov.sa).

وأوضحت أن الخدمة تتيح للأفراد إخراج الزكاة من خلال طرق الدفع الآمنة والموثوقة في البنوك، عبر خدمات سداد و” Apple Pay “، وبطريقة تضمن سرعة ومرونة تنفيذ الخدمة.

وأكدت الهيئة في هذا الشأن أن جميع المبالغ التي وردت عبر الخدمة استفاد منها مستحقي الضمان الاجتماعي المسجلين لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث توفر خدمة “زكاتي”، إمكانية اختيار الفئة المستحقة من مستفيدي الضمان الاجتماعي.وأفادت أن الخدمة تتيح للأفراد حساب الزكاة الواجب إخراجها بمختلف أنواعها، يشمل ذلك، النقود، الذهب والفضة، الأسهم، الصناديق الاستثمارية، العقارات المقتناة للتجارة، وغيرها، مع إصدار فاتورة للعملية، بالإضافة إلى توفر خاصية التذكير بمواعيد الزكاة، وخاصية حساب زكاة الذهب بحسب درجة نقائه عبر معادلة معينة، حيث ترتبط خدمة “زكاتي” بالأسعار العالمية للذهب والفضة.

وأشارت إلى إمكانية الحصول على أسعار الأسهم والصناديق الاستثمارية بمجرد اختيار اسم السهم أو الصندوق، وذلك بعد أن عملت الهيئة في وقت سابق على إتمام عملية الربط مع تداول.

يُشار إلى أن خدمة “زكاتي” شهدت تفاعلًا كبيرًا ومتزايدًا لدى الأفراد، حيث تجاوزت المبالغ الإجمالية التي استفاد منها مستحقو الضمان الاجتماعي منذ إطلاق الخدمة أكثر من 700 مليون ريال، كما شهدت الخدمة ارتفاعًا في عدد التنزيلات لتطبيق “زكاتي”، ويُعود ذلك للسهولة والمرونة في استخدام التطبيق وسرعة تنفيذ عملية حساب الزكاة وإخراجها، ولوجود خيارات السداد السريعة والآمنة.