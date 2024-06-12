أكد على أهمية اتباع الإرشادات .. متحدث الصحة: ارتفاع درجات الحرارة أكبر تحدي في موسم الحج

البلاد ــ مكة المكرمة

أفاد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، بأن موسم حج هذا العام يواجه تحديًا كبيرًا يتمثل في الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة، مما يشكل خطورة على صحة الحجاج.

وأكد متحدث الصحة على أهمية اتباع الحجاج للإرشادات الصحية التي أصدرتها الوزارة، ومنها حمل المظلات لتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، وشرب كميات كافية من الماء، والحرص على أخذ فترات راحة بين المناسك للحد من الإرهاق والإجهاد الحراري.

وشدد “العبد العالي” على ضرورة التزام الحجاج بهذه التعليمات لضمان سلامتهم وصحتهم خلال أداء مناسك الحج، مؤكداً أن الوزارة تبذل كافة الجهود لتوفير بيئة صحية وآمنة لضيوف الرحمن في ظل هذه الظروف المناخية الصعبة.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد أعلن عن حالة الطقس في المشاعر المقدسة لموسم حج هذا العام، بتفاوت ما بين حار إلى شديد الحرارة وبدرجات تتراوح بين (45 – 48) درجة مئوية مع فرص ضئيلة لهطول الأمطار، مما يدعو إلى اتباع الإرشادات الصحية المتمثلة في حمل المظلة وشرب كميات كافية من الماء بانتظام وعدم التعرض المباشر للشمس والاستراحة بين المناسك.

إلى ذلك ال تكثف الجهات الحكومية بالمدينة المنورة أعمالها الميدانية لتفويج الأعداد المتبقية من ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام إلى مكة المكرمة عبر مراكز تفويج الحافلات، وميقات ذي الحليفة على مدار الساعة.

وتشهد أعمال تفويج الحجاج بطريق الهجرة بالمدينة المنورة ، كثافة عالية وسط منظومة من الخدمات الأمنية والصحية، وخدمات الإرشاد والتوجيه الميداني للحافلات، للتأكد من تيسير حركة وانتقال الحجاج لمكة المكرمة بكل سهولة وتنسيق متكامل بين جميع الجهات ذات العلاقة بأعمال الحج.

وأوضح مدير فرع النقابة العامة للسيارات بالمدينة المنورة مازن ثروت أن النقابة استعدت مُبكراً بكافة كوادرها وآلياتها لتهيئة الحافلات المُقله لضيوف الرحمن في رحلتهم الإيمانية إلى المشاعر المُقدسة، مُشيراً إلى تموضع الفرق الميدانية وورش الصيانة المُتنقلة على امتداد طريق الهجرة الرابط بين المدينة المنورة ومكة المكرمة، إلى جانب المراكز المُساندة للإشراف على سهولة انتقال ضيوف الرحمن لمكة.

وبين “ثروت” أنه تم تهيئة وتجهيز ما يزيد عن 1700 حافلة للمغادرة من المدينة المنورة باتجاه مكة المكرمة، حيث تم الكشف على جميع الحافلات فنياً من قبل فريق فني متخصص لتهيئة كُل سُبل الراحة لضيوف الرحمن.