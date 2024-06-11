ولي العهد يستقبل سمو ولي عهد دولة الكويت لدى وصوله جدة

جدة : واس

وصل جدة اليوم، سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ولي العهد في دولة الكويت.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

كما كان في استقبال سمو ولي عهد دولة الكويت، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء (الوزير المرافق)، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، وسعادة الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح سفير دولة الكويت لدى المملكة، ومعالي أمين محافظة جدة الأستاذ صالح التركي، ومدير شرطة محافظ جدة اللواء سليمان الطويرب.