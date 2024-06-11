هل يعود نيمار في السوبر السعودي؟

قالت وسائل إعلام محلية الثلاثاء: إن البرازيلي نيمار جونيور اقترب من العودة والتماثل للشفاء، حيث سيكون جاهزًا لانطلاقة الموسم الجديد مع الهلال.



انتقل نيمار إلى الهلال الصيف الماضي قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 90 مليون يورو، لكنه ما لبث أن أصيب بالصليبي وغاب لنهاية الموسم.



خاض نيمار 3 مباريات فقط الموسم الماضي قبل أن يصيب ويبتعد لنهاية الموسم، والآن يبدو أن اللاعب قد تماثل للشفاء ويستعد للعودة للمشاركة مع الزعيم.



لكن التقارير المقربة من أسوار الهلال، نفت أن تكون عودة نيمار في كأس السوبر السعودي المزمع إقامته في الصين بين 14 و17 أغسطس المقبل.



وتستضيف الصين الشعبية بطولة كأس السوبر السعودي لأول مرة في تاريخها، حيث سيشارك الرباعي الهلال والنصر والأهلي والتعاون.



من المرجح أن يكون اللاعب جاهزًا للمشاركة مع بطل الدوري والكأس، بعد أسبوع من انطلاقة الموسم الجديد، تحديدًا في أواخر شهر أغسطس.