فرص بلدية

أعلنت أمانة منطقة نجران ممثلة في بلدية محافظة شرورة طرح 16 فرصة استثمارية في مواقع متعددة بالمحافظة والمراكز التابعة لها، منها إنشاء وتشغيل وصيانة 3 مجمعات تجارية سكنية في مواقع متعددة، و5 مشاتل زراعية في مواقع مختلفة، ودعت أمانة منطقة نجران المستثمرين الراغبين في التنافس إلى الاطلاع على الفرص، وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي “فرص”.

برنامج استشارات

نفّذ مركز دعم المنشآت بالمدينة المنورة، برنامج الاستشارات والإرشاد الذي يستهدف رواد الأعمال وأصحاب المنشآت في عدد من قطاعات العمل التجارية، ويستمر لمدة خمسة أيام.

ونفّذ المركز خلال الأسبوع الماضي سلسلة من البرامج في المدينة المنورة وجدة والخبر، استفاد منها 496 من رواد الأعمال وأصحاب المنشآت، إضافة إلى تنظيم 10 لقاءات حوارية في مراكز الأعمال شهدها 139 مستفيداً.

منتجات صينية

أوضحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أنه بناءً على ما تم تداوله من تقارير إعلامية في عدد من الدول عن تسبب عدد من منتجات إحدى الشركات الصينية المتخصصة في التجارة الإلكترونية في الإصابة بأمراض تُهدِّد سلامة المستهلكين، فقد أظهرت نتائج الاختبارات خلو المنتجات من المواد الضارة، وعدم وجود معدلات أعلى من المسموح به في تصنيع تلك المنتجات.