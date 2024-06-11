الإقتصاد

موجز

صحيفة البلادaccess_time5 / ذو الحجة / 1445 هـ      11 يونيو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

فرص بلدية
أعلنت أمانة منطقة نجران ممثلة في بلدية محافظة شرورة طرح 16 فرصة استثمارية في مواقع متعددة بالمحافظة والمراكز التابعة لها، منها إنشاء وتشغيل وصيانة 3 مجمعات تجارية سكنية في مواقع متعددة، و5 مشاتل زراعية في مواقع مختلفة، ودعت أمانة منطقة نجران المستثمرين الراغبين في التنافس إلى الاطلاع على الفرص، وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي “فرص”.

برنامج استشارات
نفّذ مركز دعم المنشآت بالمدينة المنورة، برنامج الاستشارات والإرشاد الذي يستهدف رواد الأعمال وأصحاب المنشآت في عدد من قطاعات العمل التجارية، ويستمر لمدة خمسة أيام.
ونفّذ المركز خلال الأسبوع الماضي سلسلة من البرامج في المدينة المنورة وجدة والخبر، استفاد منها 496 من رواد الأعمال وأصحاب المنشآت، إضافة إلى تنظيم 10 لقاءات حوارية في مراكز الأعمال شهدها 139 مستفيداً.

منتجات صينية
أوضحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أنه بناءً على ما تم تداوله من تقارير إعلامية في عدد من الدول عن تسبب عدد من منتجات إحدى الشركات الصينية المتخصصة في التجارة الإلكترونية في الإصابة بأمراض تُهدِّد سلامة المستهلكين، فقد أظهرت نتائج الاختبارات خلو المنتجات من المواد الضارة، وعدم وجود معدلات أعلى من المسموح به في تصنيع تلك المنتجات.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *