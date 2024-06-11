“ريد بُل فور 2 سكور” تتوّج أبطالَها الذين سيمثّلون المملكة في ألمانيا

البلاد- جدة

بعد سلسلة تصفيات امتدّت لأكثر من أسبوعَين، انطلاقاً من العاصمة الرياض ووصولاً إلى عروس البحر الأحمر جدة، تَوجّت بطولة الستريت بول الفريدة “ريد بُل فور 2 سكور” وخدمة الاتصالات غير العادية ريد بُل موبايل، أبطال المملكة العربية السعودية، في النهائي الوطني الذي أقيم في أيقونة الضباب أبها. وتحت أنظار عشاق كرة القدم والحماسة والتشويق الذين تهافتوا إلى ملعب الوادي، رفع لاعبو فريق برايتون جائزة الفوز في البطولة الوطنية منافسات فئة الرجال، لينضموا إلى بطلات فريق “سهم” للسيدات، ويضربوا موعداً مع النهائيات العالمية التي ستحتضنها ألمانيا.

وشهدت البطولة التي أقيمت بالشراكة مع هيئة تطوير منطقة عسير، وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للرياضة للجميع وبرعاية صب واي، مباريات قوية عكست المستوى المتميّز للشباب السعودي، وإقبالاً كبيراً من الجمهور، شكّل دليلاً لعشق البلاد لرياضة كرة القدم. وفي بطولة الرجال، نجح فريق برايتون في التفوّق على فريق الفيصل في النهائي بنتيجة 4/6 بعد مباراة حماسيّة منذ بدايتها وحتى نهايتها، وخصوصاً في ثوانيها الستين الأخيرة. فبحسب قوانين البطولة المرتكز على فلسفة “باور فوتبول”، كان كل هدف يُحتسب هدفَين في أول وآخر 60 ثانية من المباراة الممتدة على 10 دقائق. هذا ما جعل لاعبيها الأربعة يحاولون استغلال الثواني الثمينة لحسم النتيجة أو قلب المعادلة، فيما عزّز غياب حراس المرمى عامل السرعة وعنصر المفاجأة.

أما منافسات فئة السيدات فلم تقلّ شأناً عن تلك التي شهدتها مباريات الرجال، وعكست المباراة النهائية التي جمعت قبل أسبوع فريقَي “سهم” وفريق سنايبر مستوى متقدماً، قبل أن تحسمها لاعبات الفريق الأوّل في الثواني الأخيرة التي كانت دائماً الأهم طوال هذه البطولة.

وتألّف فريق برايتون الفائز في فئة الرجال من اللاعبين عيد العتيبي، مشاري الشمري ، مهند مندو ، نايف الدويخ و إبراهيم هملان ، في حين ضم فريق “سهم”، بطل منافسات السيدات، كلاً من شيماء غريبي ، مفيدة عبدالله ، اسلام لطيف ، اميمة غساسي و الاء التركي. وقد أجمع اللاعبون واللاعبات، أبطال “ريد بُل فور 2 سكور” السعودية، على عزمهم على تقديم مستوى يشرّف المملكة في النهائيات العالمية للبطولة التي يستضيفها نادي “آر بي لايبزيغ” الألماني في وقت لاحق من هذا العام. وهم أكّدوا أنهم سيواصلون التمرين حتى ذلك الموعد بهدف تحسين مستوى أدائهم أكثر وتعزيز فرصهم للفوز في مواجهة لاعبي الفرق الدولية الأخرى المتفوّقة في تصفيات بلدانها.



وشهد النهائي الوطني كذلك على هامش المباريات عرضاً مميّزاً لبطل العالم في الكرة الاستعراضية الفرنسي سيان غارنييه، ألهب حماسة الجمهور كما اللاعبين على حد سواء، وجعل من الحدث الرياضي الترفيهي في أبها يوماً لا يُنسى.

لمحة عن بطولة “ريد بُل فور تو سكور”

تجمع منافسات “ريد بُل فور 2 سكور” فرقاً من أربعة لاعبين (4 ضد 4)، لتعطي فرصة لهواة تتراوح أعمارهم بين 16 و35 عاماً لعرض مهاراتهم في كرة القدم في إطار صيغة منافسات فريدة من ريد بُل. وتميّزت البطولة التي نُظّمت في السعودية للسنة الثانية، بالشراكة مع ريد بُل موبايل ووزارة الرياضة والاتحاد السعودي للرياضة للجميع، بلمسة خاصة زادت من مستوى الحماسة والتشويق، من خلال احتساب هدف مزدوج في لحظات مصيرية من المباريات.

فقد صُمّمت قوانين “ريد بُل فور 2 سكور” بشكل يتيح للمشاركين تجربة فلسفة ريد بُل الفريدة “باور فوتبول” مع لمسة خاصة: كل هدف في أول وآخر 60 ثانية من المباريات الممتدة على 10 دقائق يحتسب هدفَين اثنين للفرق المؤلفة من 4 لاعبين ولاعب بديل. وليس هنالك من استراحات أو حراس مرمى، بل حاجة دائمة للتسجيل خصوصاً في الأوقات المصيرية.