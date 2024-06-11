«روشن» توفر خدمات مالية للمطورين

البلاد – الرياض

أبرمت مجموعة روشن -إحدى المشاريع الكُبرى المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة-، مع أربعة بنوك سعودية رئيسية هي البنك العربي الوطني وبنك البلاد وبنك الجزيرة وبنك الرياض، التي ستقدم مجموعة من الخدمات المالية بموجب هذه المذكرات.

وستتضمن مذكرات التفاهم الموقعة, تقديم خدمات مصرفية مخصصة للمطورين الفرعيين العاملين مع مجموعة روشن العقارية، مما يعزز إستراتيجية المجموعة لدعم القطاع الخاص في المملكة وتحقيق التميز التشغيلي في مشاريعها.

وقال الرئيس التنفيذي للشؤون المالية للمجموعة أفيناش بانجاركار: “تعزز الاتفاقيات التي أبرمناها مع هذه البنوك إستراتيجتنا التي تهدف إلى تمكين القطاع الخاص من خلال تسهيل أفضل خدمات الدعم المالي والتقييمات الائتمانية السريعة والخدمات المالية المبسطة، حيث يمكن للمطورين الفرعيين والمقاولين تخطيط وتنفيذ مشاريع أكبر وأكثر طموحاً، مما يسهم في زيادة نموهم واستدامة أعمالهم على المدى البعيد ، انطلاقا من إيماننا الراسخ بدور “روشن” في المساهمة بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ، ورفع نسبة تملّك المنازل”.