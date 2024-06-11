الإقتصاد

«التجارة» تكثف جولاتها في المدينة المنورة

صحيفة البلادaccess_time5 / ذو الحجة / 1445 هـ      11 يونيو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – المدينة المنورة

نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة 12,765 زيارة تفتيشية على المنشآت والمراكز التجارية بمنطقة المدينة المنورة وذلك ضمن خطتها التشغيلية لموسم الحج ، تزامناً مع توافد ضيوف الرحمن إلى المدينة المنورة قبل أداء مناسك الحج ، وأسفرت عن ضبط 374 مخالفة فورية.

وتواصل “التجارة” متابعة أداء مهامها خلال موسم حج هذا العام، حيث تواكب توافد ضيوف الرحمن إلى المدينة المنورة قبل وبعد أداء نسك الحج من خلال تكثيف جهودها الرقابية لمتابعة الحالة التموينية في الأسواق ومنافذ البيع، وحماية وحفظ حقوق المستهلكين.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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