«التجارة» تكثف جولاتها في المدينة المنورة

البلاد – المدينة المنورة

نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة 12,765 زيارة تفتيشية على المنشآت والمراكز التجارية بمنطقة المدينة المنورة وذلك ضمن خطتها التشغيلية لموسم الحج ، تزامناً مع توافد ضيوف الرحمن إلى المدينة المنورة قبل أداء مناسك الحج ، وأسفرت عن ضبط 374 مخالفة فورية.

وتواصل “التجارة” متابعة أداء مهامها خلال موسم حج هذا العام، حيث تواكب توافد ضيوف الرحمن إلى المدينة المنورة قبل وبعد أداء نسك الحج من خلال تكثيف جهودها الرقابية لمتابعة الحالة التموينية في الأسواق ومنافذ البيع، وحماية وحفظ حقوق المستهلكين.