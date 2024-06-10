27.25 ريال سعر السهم.. صفقات مليارية في تداول أسهم أرامكو

البلاد – الرياض

شهدت شركة “أرامكو السعودية” تنفيذ 9 صفقات خاصة في تداول أسهم الطرح الثانوي أمس الأحد ، تجاوزت قيمتها المليار ريال للصفقة الواحدة.

وشهدت سوق الأسهم السعودية “تداول” قبل الافتتاح أمس الأحد 1231 صفقة خاصة على 1.545 مليار سهم من اسهم شركة أرامكو السعودية بالطرح الثانوي ، بحصيلة قياسية بلغت قيمتها الاجمالية نحو 42.1 مليار ريال ، بسعر 27.25 ريال للسهم ما يمثل خصما بنسبة 6% بالنسبة للنطاق السعري للطرح قبل الإعلان عن الصفقة، والذي تراوح ما بين 26.7 و 29 ريالا للسهم.

وتم الاكتتاب بالأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد بالكامل، حيث تجاوز عدد المكتتبين الأفراد 1.3 مليون مكتتب وتخصيص 10 أسهم للفرد كحد أدنى. في السياق أعلنت شركة أرامكو السعودية عن هيكل ملكية الشركة الجديد وفقًا للتخصيص النهائي للطرح المسوق بالكامل (1.545 مليار سهم) ، والذي تم بموجبه تخصيص غالبية الأسهم المخصصة لشريحة المؤسسات المكتتبة في الطرح لمستثمرين خارج المملكة، بتاريخ 9 يونيو .

وأوضحت الشركة في بيان،الأحد، بأن المستثمرين من المؤسسات الدولية يمتلكون حوالي 0.73 % من الأسهم المُصدرة للشركة، فيما يمتلك المستثمرون من المؤسسات المحلية حوالي 0.89 %، والأفراد 0.76 % من الأسهم المُصدرة، وتشكّل نسبة ملكية باقي المساهمين في الشركة، بما في ذلك حكومة المملكة العربية السعودية حوالي 97.62 % من الأسهم المُصدرة.