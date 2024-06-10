227 ألف غرفة ضيافة في مكة المكرمة

البلاد – مكة المكرمة

بلغ عدد مرافق الضيافة الحاصلة على التراخيص اللازمة للتشغيل في مكة المكرمة، 816 مرفقاً بعدد غرف يصل إلى أكثر من 227 ألف غرفة .

وطبقا لوزارة السياحة تضم مرافق الضيافة المرخصة 801 فندق، و 12 شقة مخدومة، و3 نزل سياحية، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الغرف في مرافق الضيافة التي حصلت على التراخيص ارتفع خلال الربع الأول من العام الحالي 2024م لتصل إلى 38 % مقارنة لنفس الفترة من العام 2023م وذلك بالعاصمة المقدسة.

وتواكب الزيادة في أعداد التراخيص لمرافق الضيافة في العاصمة المقدسة ، جهود الوزارة الساعية لضمان التزام المرافق بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتوفير كل سبل الراحة لهم من أجل أن يؤدوا مناسكهم بكل يُسرٍ وطمأنينة، وذلك بالتزامن مع موسم الحج.