الإقتصاد

227 ألف غرفة ضيافة في مكة المكرمة

صحيفة البلادaccess_time4 / ذو الحجة / 1445 هـ      10 يونيو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – مكة المكرمة

بلغ عدد مرافق الضيافة الحاصلة على التراخيص اللازمة للتشغيل في مكة المكرمة، 816 مرفقاً بعدد غرف يصل إلى أكثر من 227 ألف غرفة .

وطبقا لوزارة السياحة تضم مرافق الضيافة المرخصة 801 فندق، و 12 شقة مخدومة، و3 نزل سياحية، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الغرف في مرافق الضيافة التي حصلت على التراخيص ارتفع خلال الربع الأول من العام الحالي 2024م لتصل إلى 38 % مقارنة لنفس الفترة من العام 2023م وذلك بالعاصمة المقدسة.

وتواكب الزيادة في أعداد التراخيص لمرافق الضيافة في العاصمة المقدسة ، جهود الوزارة الساعية لضمان التزام المرافق بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتوفير كل سبل الراحة لهم من أجل أن يؤدوا مناسكهم بكل يُسرٍ وطمأنينة، وذلك بالتزامن مع موسم الحج.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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