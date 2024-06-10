13 % نمو إجمالي أصول قطاع شركات التمويل في المملكة خلال عام 2023م

الرياض : البلاد

أصدر البنك المركزي السعودي “ساما” تقرير الأداء السنوي لقطاع شركات التمويل وإعادة التمويل العقاري للعام 2023م.

ويُبرز التقرير تطورات القطاع ونتائجه المالية خلال العام 2023م، حيث ارتفع رأس المال المجمع لقطاع شركات التمويل بما يقارب 6% ليصل إلى 15.5 مليار ريال، فيما بلغ صافي الربح المجمع 1.7 مليار ريال.

وأظهر التقرير ارتفاعًا في إجمالي أصول قطاع شركات التمويل بنسبة 13% ليصل إلى 64.2 مليار ريال، وارتفاعًا في إجمالي المحفظة التمويلية بنسبة 12% ليصل إلى 84.7 مليار ريال، كما شهد إجمالي أصول قطاع إعادة التمويل العقاري ارتفاعًا بنسبة 48% ليصل إلى 31 مليار ريال.

وشكلت التمويلات الممنوحة لقطاع الأفراد الجزء الأكبر من إجمالي صافي المحفظة التمويلية بنسبة 77%، فيما بلغت التمويلات الممنوحة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نسبة 20%، وقطاع الشركات 3%، وتجاوز عدد العاملين في قطاع شركات التمويل 6,000 موظف وموظفة منهم 86% سعوديون بنهاية عام 2023م.