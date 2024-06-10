الرياضة

نيوم يتعاقد مع البرازيلي رومارينيو

محمد ابو الوفاaccess_time4 / ذو الحجة / 1445 هـ      10 يونيو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق
نيوم يتعاقد مع البرازيلي رومارينيو

تعاقد نادي نيوم الناشط في دوري الدرجة الثانية السعودي “دوري يلو” مع المهاجم البرازيلي المخضرم رومارينيو (33 عامًا) في صفقة مجانية.


وأسدل رومارينيو الستار على 7 أعوام متتالية بقميص فريق الاتحاد، حيث وفد إليه صيف 2018 قادمًا من الجزيرة الإماراتي مقابل 7 ملايين يورو.


ويهدف نيوم إلى مواصلة إنجازاته والوصول إلى الدوري الممتاز “دوري روشن” رفقة الكبار، وقد استعان بخبرات رومارينيو الهائلة في الملاعب السعودية.


خلال فترته مع النمور، سجل رومارينيو 95 هدفًا وقدم 30 تمريرة حاسمة من 214 مباراة، وقاد الفريق الجداوي لحصد لقبي الدوري والسوبر السعوديين.

 

m.abo.elwafa

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