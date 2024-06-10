نيوم يتعاقد مع البرازيلي رومارينيو

تعاقد نادي نيوم الناشط في دوري الدرجة الثانية السعودي “دوري يلو” مع المهاجم البرازيلي المخضرم رومارينيو (33 عامًا) في صفقة مجانية.



وأسدل رومارينيو الستار على 7 أعوام متتالية بقميص فريق الاتحاد، حيث وفد إليه صيف 2018 قادمًا من الجزيرة الإماراتي مقابل 7 ملايين يورو.



ويهدف نيوم إلى مواصلة إنجازاته والوصول إلى الدوري الممتاز “دوري روشن” رفقة الكبار، وقد استعان بخبرات رومارينيو الهائلة في الملاعب السعودية.



خلال فترته مع النمور، سجل رومارينيو 95 هدفًا وقدم 30 تمريرة حاسمة من 214 مباراة، وقاد الفريق الجداوي لحصد لقبي الدوري والسوبر السعوديين.