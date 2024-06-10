“منشآت” تخرّج 20 شركة ناشئة جامعية من مسرعة جامعة الملك فيصل

الرياض : البلاد

احتفت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” بتخريج 20 شركة ناشئة من مسرعة جامعة الملك فيصل في الأحساء، ضمن برنامج مسرعات أعمال المشاريع الناشئة الجامعية، وذلك بحضور محافظ “منشآت” سامي الحسيني، ورئيس الجامعة المكلف الدكتور مهنا الدلامي، والرئيس التنفيذي لبرنامج تنمية القدرات البشرية المهندس أنس المديفر، إضافة إلى عدد من الخبراء والمختصين في مجال ريادة الأعمال.

ويعد برنامج مسرعات أعمال الشركات الناشئة الجامعية أحد مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية؛ ويهدف إلى دعم المشاريع الريادية لمنسوبي وطلبة الجامعات وحديثي التخرج، وتنمية قدراتها وتعزيز نموها في السوق وتحسين جاذبيتها لاستقطاب رأس المال المستثمر، وتحسين بنيتها التنظيمية وقدرتها التنافسية؛ لتصبح شركات ناشئة ناجحة جاذبة للفرص الاستثمارية، وقادرة على النمو والتوسع والاستدامة.

واستفاد من البرنامج حتى الآن 115 شركة، إلى جانب أكثر من 15 ألف مستفيد من التعليم الجامعي، والتعليم والعام، تم من خلالها دعم 20 شركة في الأحساء والتي بلغ إجمالي مبيعاتها أكثر من 900 ألف ريال خلال فترة وجودها في المسرعة، كما نجحت في توفير 92 وظيفة جديدة، كما تنوعت أنشطة المسرعة لتغطي عدة مجالات منها: التجارة الإلكترونية، والسياحة، والترفيه، والصناعة، والنقل، والتقنية المالية.

وتسعى “منشآت” من خلال هذه البرامج إلى تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في القطاع الجامعي بالمملكة؛ وتمكين اقتصاد المملكة وتنميته، وتعزيز الاستدامة في المشاريع الريادية بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030، ومعالجة جميع التحديات التي قد تواجه رواد الأعمال؛ مما يساعد على نمو أعمالهم وتوسعها.