الرياضة

منتخب مصر يتعادل بصعوبة مع غينيا بيساو

محمد ابو الوفاaccess_time4 / ذو الحجة / 1445 هـ      10 يونيو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق
منتخب مصر يتعادل بصعوبة مع غينيا بيساو

سجل محمد صلاح هدفًا غاليًا وقاد منتخب مصر لانتزاع تعادل صعب بنتيجة (1-1) من ملعب غينيا بيساو الاثنين، في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2026.


وحافظ منتخب مصر على صدارته للمجموعة الأولى من تصفيات المونديال بـ10 نقاط، في حين توقف رصيد غينيا بيساو عند 6 نقاط في المركز الثاني.


دارت المباراة في عقر دار المنتخب الغيني لحساب الجولة الرابعة من التصفيات، حيث تفادى منتخب مصر الهزيمة وحافظ على سجلاته خالية من الخسارة.


منتخب غينيا بيساو سجل أولًا عبر ماما بالدي في الدقيقة 42 من تصويبة مميزة، وعادل منتخب الساجدين النتيجة في الدقيقة 70 عبر محمد صلاح.

 

 

m.abo.elwafa

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *