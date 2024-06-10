منتخب مصر يتعادل بصعوبة مع غينيا بيساو

سجل محمد صلاح هدفًا غاليًا وقاد منتخب مصر لانتزاع تعادل صعب بنتيجة (1-1) من ملعب غينيا بيساو الاثنين، في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2026.



وحافظ منتخب مصر على صدارته للمجموعة الأولى من تصفيات المونديال بـ10 نقاط، في حين توقف رصيد غينيا بيساو عند 6 نقاط في المركز الثاني.



دارت المباراة في عقر دار المنتخب الغيني لحساب الجولة الرابعة من التصفيات، حيث تفادى منتخب مصر الهزيمة وحافظ على سجلاته خالية من الخسارة.



منتخب غينيا بيساو سجل أولًا عبر ماما بالدي في الدقيقة 42 من تصويبة مميزة، وعادل منتخب الساجدين النتيجة في الدقيقة 70 عبر محمد صلاح.