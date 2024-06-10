مناقشة الحلول الذكية في طب الحشود

البلاد ــ مكة المكرمة

انطلقت الجلسات العلمية المصاحبة للمنتدى الأول للصحة والأمن في الحج، الذي تنظمه الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية ممثلة بمستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة، حتى 4 ذي الحجة 1445هـ، الموافق 10 يونيو 2024م، بنادي منسوبي وزارة الداخلية بمكة المكرمة.

وتناقش الجلسات العلمية عددًا من المحاور المهمة، من أبرزها الذكاء الاصطناعي وتحسين الخدمات الصحية لرجال الأمن وضيوف الرحمن، والحلول الذكية في طب الحشود وإدارة الطوارئ، وغيرها من المحاور ذات العلاقة، بمشاركة نخبة من المختصين على مدى “3” أيام.

وفي السياق ذاته، بدأت فعاليات المعرض المصاحب، بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة، لاستعراض أحدث التقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تُعنى بالصحة والأمن.

ويأتي المنتدى ضمن الأنشطة والبرامج السنوية للحج التي تنفذها الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، وتناقش موضوعات طبية متعددة حول صحة وسلامة ضيوف بيت الله الحرام، ورجال الأمن المشاركين خلال موسم الحج.