متابعات

مناقشة الحلول الذكية في طب الحشود

صحيفة البلادaccess_time4 / ذو الحجة / 1445 هـ      10 يونيو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ــ مكة المكرمة

انطلقت الجلسات العلمية المصاحبة للمنتدى الأول للصحة والأمن في الحج، الذي تنظمه الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية ممثلة بمستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة، حتى 4 ذي الحجة 1445هـ، الموافق 10 يونيو 2024م، بنادي منسوبي وزارة الداخلية بمكة المكرمة.

وتناقش الجلسات العلمية عددًا من المحاور المهمة، من أبرزها الذكاء الاصطناعي وتحسين الخدمات الصحية لرجال الأمن وضيوف الرحمن، والحلول الذكية في طب الحشود وإدارة الطوارئ، وغيرها من المحاور ذات العلاقة، بمشاركة نخبة من المختصين على مدى “3” أيام.

وفي السياق ذاته، بدأت فعاليات المعرض المصاحب، بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة، لاستعراض أحدث التقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تُعنى بالصحة والأمن.

ويأتي المنتدى ضمن الأنشطة والبرامج السنوية للحج التي تنفذها الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، وتناقش موضوعات طبية متعددة حول صحة وسلامة ضيوف بيت الله الحرام، ورجال الأمن المشاركين خلال موسم الحج.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *