للمرة الأولى… نادي الرياض للجولف يستضيف بطولة السعودية الدولية

الرياض- محمد الجليحي

يستعد نادي الرياض للجولف للمرة الأولى لاستضافة بطولة السعودية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، وبرعاية سوفت بانك للاستشارات الاستثمارية، بمجموع جوائز يبلغ 5 ملايين دولار أمريكي خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر المقبل.

وباستضافة هذه الجولة ستكون نهاية الموسم المرتقبة لكل من الجولة الآسيوية والسلسلة الدولية؛ حيث تقام للمرة الأولى في الرياض بعد خمس سنوات ناجحة في نادي رويال غرينز للقولف في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في جدة.

وقد تأسس نادي الرياض للجولف في عام 2005، ويعد أحد أفضل ملاعب الجولف في العاصمة؛ حيث يتميز ملعب البطولة بمسار 72- بار، ممتد عبر 7,434 ياردة من الممرات المتموجة، وقد استضاف العديد من بطولات المملكة، بما في ذلك بطولة السعودية المفتوحة المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، بالإضافة إلى سلسلة فِرَق أرامكو الرياض، وبطولة أرامكو السعودية الدولية للسيدات.

وعلى صعيد اللاعبين، فقد تم تأكيد أسماء أول اللاعبين المشاركين في حدث ديسمبر المقبل، وهم حامل اللقب أبراهام أنسر، وبطل عام 2022 هارولد فارنر الثالث، والفائز في عامي 2019 و2021 داستن جونسون، والحائز على البطولة المفتوحة لعام 2022 كاميرون سميث.

وعلق سميث، الذي حل وصيفًا للنجم المكسيكي أنسر عام 2023، قائلاً: “أنا متحمس حقًا لزيارة الرياض لأول مرة. من خلال ما قرأته، هناك الكثير يحدث هناك مع وجود مرافق رياضية رائعة للهواة والمحترفين. كما سمعنا الكثير من المعلومات الجيدة عن ملعب البطولة في نادي الرياض للجولف. نظرًا لتصميم الملعب وسمعته، أعتقد أنه سيوفر لنا اختبارًا حقيقيًا أمام مجموعة من اللاعبين من الطراز العالمي في بطولة السعودية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة”.

مؤخرًا، أصبحت بطولة السعودية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة وبرعاية سوفت بانك للاستشارات الاستثمارية راسخة على مسرح الجولف العالمي، مع الانتقال إلى نهاية الموسم، مما يزيد من مكانة البطولة. ولأول مرة هذا العام، ستنتهي بطولة السعودية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، يوم السبت ليتماشى اليومين الأخيرين مع عطلة نهاية الأسبوع في المملكة، حيث يتنافس اللاعبون على الجائزة الأولى البالغة مليون دولار، التي تعتبر الأكثر شهرة في الجولة الآسيوية.

ويذكر أن البطولة هي الأخيرة من بين 10 أحداث رفيعة المستوى في تقويم الجولة الآسيوية والتي توفر مسارًا مباشرًا للاعبين من جميع أنحاء العالم للانضمام إلى دوري ليف للجولف. حيث يحصل البطل في ترتيب السلسلة الدولية في نهاية الموسم، على مكان في قائمة اللاعبين المشاركين في دوري ليف للجولف لعام 2025.

وشهد عام 2023، أكثر من 30 لاعبًا من الأعلى ترتيبًا والمؤهلين للعب في حدث ليف للجولف للترقيات، بينما تأهل ثلاثة لاعبين إضافيين للعب في الدوري. وهو ما سيطبق هذا العام، حيث ستكون بطولة السعودية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة وبرعاية سوفت بانك للاستشارات الاستثمارية، آخر فرصة للاعبين للتأهل لحدث ترقيات ليف للجولف وبالتالي للمشاركة في الدوري عام 2025.

بالإضافة إلى ذلك، سيضمن بطل جولة آسيا لعام 2024 مكانًا ضمن الأربعة الأوائل في تصنيف الاتحاد الدولي للعبة، وهو النظام المطبق في جولة بي جي إيه والبطولة المفتوحة.

من جانبه، صرح نوح علي رضا، الرئيس التنفيذي لشركة جولف السعودية: “نحن مسرورون لأننا سنقيم هذا الحدث المرموق في نادي الرياض للجولف.

وأضاف:”تأمين هذا التاريخ المهم ووضعه كختام للجولة الآسيوية وسلسلة البطولات الدولية، يزيد من أهمية بطولة السعودية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة وبرعاية سوفت بانك للاستشارات الاستثمارية، حيث نرى أن مكانتها تتطور مع كل نسخة”.

والجدير بالذكر، أن بطولة السعودية الدولية للجولف المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة وبرعاية سوفت بانك للاستشارات الاستثمارية انتقلت إلى الجولة الآسيوية في عام 2022 كجزء من شراكة جديدة.