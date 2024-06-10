عربات كهربائية كبيرة الحجم للطواف والسعي خلال موسم الحج

مكة المكرمة : البلاد

وفرت الهيئة العامة للعناية لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 251 عربة كهربائية من الحجم الكبير للطواف والسعي تعمل على مدار 24 ساعة لاستخدامها خلال موسم حج هذا العام 1445 خدمةً لحجاج بيت الله الحرام من كبار السن وذوي الإعاقة.

وتتواجد هذه العربات عند مداخل سلم أجياد الكهربائي، ومصاعد باب الملك عبدالعزيز، ومصاعد باب العمرة، وجسر أجياد، وجسر الشبيكة.

ويأتي ذلك حرصًا من الهيئة على ضيوف الرحمن من كبار السن وذوي الإعاقة، ليؤدوا مناسكهم بكل سهولة ويسر تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- في توفير كل ما من شأنه التسهيل والتيسير على حجاج بيت الله الحرام.