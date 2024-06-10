ريمونتادا الجزائر تمنحها فوزًا غاليًا ضد أوغندا

استعاد منتخب الجزائر صدارة المجموعة السابعة من تصفيات كأس العالم 2026، بفوزه المثير خارج قواعده على أوغندا بهدفين لواحد أمسية الاثنين.



أقيمت المباراة في ملعب (مانديلا الوطني) وسط حضور جماهيري غفير وبصافرة الحكم البنيني أديسا ليغالي، لحساب الجولة الرابعة من التصفيات.



واستطاع منتخب الجزائر تعويض خسارته المفاجئة في الجولة الماضية في ملعبه وأمام جماهيره أمام نظيره الغيني بنتيجة (1-2).



منتخب أوغندا فاجأ الجميع عندما سجل هدف الأسبقية في الدقيقة 10 عبر تصويبة ترافيس موتيابا، وعلى إثر ذلك انتهى الشوط الأول.

بعد الاستراحة، سجلت الجزائر هدفين متاليين عبر حسام عوار وسعيد بن رحمة في الدقيقتين 46 و58، لتقتنص الفوز بريمونتادا مثيرة.



منتخب الجزائر استعاد صدارة المجموعة السابعة برصيد 9 نقاط، فيما يأتي من خلفه بوتسوانا وأوغندا وغينيا وموزمبيق ولكل منهم 6 نقاط.